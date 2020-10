Covid19 - runda a doua sau cum a ajuns Milano, capitala modei, sa se sufoce sub al doilea val al epidemiei

Pentru a putea face fata cresterii exponentiale a numarului de noi pozitivi depistati cu Covid19, in conditiile in care sectiile de terapie intensiva sunt in pragul colapsului iar in mijloacele de trasport in comun nu ai loc sa arunci un ac in orele de varf, guvernatorul Regiunii Lombardia a cerut autoritatilor centrale aprobarea starii de asediu. Nimeni nu mai circula pe strazi dupa ora 23 si inainte de ora 5 dimineata, iar la sfarsit de saptamana toate magazinele din centrele comerciale, cu exceptia celor de produse alimentare, vor fi inchise.O intoarcere in timp, in luna martie, cu diferenta ca acum situatia este mult mai apasatoare din doua motive: primul - intre timp a aparut iluzia ca virusul poate fi tinut sub control, alimentata si de voci ale unor medici care intre timp si-au corectat declaratiile gen "din punct de vedere clinic virusul e mort"; al doilea: intre timp a fost declarata starea de pandemie, iar datele OMS din ziua de 19 octombrie ora 10:37 arata ca sunt 39.801.612 cazuri confirmate si 1.110.908 persoane au decedat.Ca ceva important, esential, nu functiona in Italia, si in mod special aici in Lombardia, am inteles inca din luna august: distanta sociala (mai corect spus distanta fizica) mai mult sau mai putin respectata in zonele vietii de noapte, la Darsena; tineri abia trecuti de adolescenta care beau din aceeasi sticla de bere, sau fumau din aceeasi tigara in cinci-sase, pe rand trecand-o din gura in gura; persoane de varste diverse care au uitat prea curand de batranii si bolnavii decedati singuri in spitale si dusi dupa saptamani in crematorii din alte localitati pentru a se intoarce cenusa intr-o urna, de cei morti in casa de frica de a se duce la spital, de cei care in culmea disperarii din lipsa de perspective de viitor au decis sa puna capat zilelor si care, ca sa petreaca o vacanta in economie au ales litoralul altor tari, precum Spania sau Croatia , unde intre timp izbucnisera focare covid19.S-au intors acasa, au stat in familie cu fratii si surorile lor, cu parintii, cu unchii si bunicii, la pranzul din ziua Sfanta de Duminica. Au atins aceeasi sticla, aceleasi tacamuri, au stat in spatii inchise ore in sir. Inceperea scolilor, in 14 septembrie, nu a fost decat startul oficial al noului val al pandemiei. Au inceput sa izbucneasca focarele localizate, iar angajatii ASL (directiile de sanatate publica), in tacere, si-au dat seama ca nu ii pot urmari pe cei care au intrat in contact cu pozitivii. Incet incet numarul persoanelor care au nevoie de internare a crescut, la fel si numarul celor care ajung in sectiile de terapie intensiva, si, in final, numarul mortilor in Italia. Ce ciudat, punct si de la capat... se vorbeste despre morti ca despre "ceva", ca si cum ar fi dimensiuni suspendate, aparute din neant si disparute in neant, se vorbeste cu o detasare infioratoare, se uita prea des ca sunt fiinte umane, cu povestea lor de viata, cu sentimente si cu dorinta de a trai.Care este situatia actuala in capitala Lombardiei? Sunt sfaturile autoritatilor medicale locale: daca ati avut un contact cu un pozitiv, stati acasa. Cu medicul de familie puteti comunica telefonic (daca va raspunde la telefon), sau prin email (in speranta ca va raspunde la mesajul vostru). Daca medicul pediatru nu raspunde la telefon, incercati sa sunati mai tarziu. Nu mergeti la spital decat daca este neaparat necesar, in niciun caz nu iesiti din casa daca aveti febra sau tusiti.Indicele de transmitere a virusului in Milano a ajuns la 2, ceea ce inseamna ca fiecare pozitiv infecteaza alte doua persoane. Mastile corect folosite pe nas si gura si distantarea sociala nu sunt de ajuns. Milano este un oras cu o economie a relatiilor cu mult peste orice alt oras in Italia, un oras cu peste 306.000 de firme care au peste 1,5 milioane de angajati. Spre deosebire de luna martie, virusul este deja prezent si se raspandeste oriunde sunt relatii sociale.Forta orasului Milano devine in acest context o mare problema. De la bun inceput, cea mai mare teama a fost aceea ca urgenta sanitara determinata de prezenta covid19 ar putea provoca un tsunami in domeniul socio-economic. Semnale ingrijoratoare inca din luna martie pentru un oras care traia din calatorii de turism si afaceri, in care fluxul de vizitatori s-a redus drastic intre timp, in care hotelurile au ramas goale, datoriile s-au acumulat iar societatile au inceput sa prezinte actele in Tribunal.Tacere, dezamagire, asteptare, aceasta este atmosfera ce se respira in orasul modei. La km zero al orasului, magazinele de lux au primit lovitura de gratie. Dupa lockdown-ul din luna martie, unele nici nu au mai deschis, altele au deschis dar lipsesc clientii, in special turisti straini care isi permit sa cheltuie zeci de mii de euro pentru haine si pantofi ultimul racnet, abia coborate de pe podiumurile de moda.Multe vitrine au lipite afisuri "Affitasi" adica dat spre inchiriere, putini milanezi se avanta chiar si sa faca o plimbare in Patrulaterul Modei, zona in care metrul patrat ajunge sa coste 15 mii de euro. Multe restaurante si localuri de lux la Milano au inchis definitiv sau au anuntat ca in curand isi vor inchide definitiv portile. Principalul teatru de opera din Italia si unul dintre cele mai prestigioase din lume, Teatro alla Scala, unde un bilet de intrare poate costa si 2500 de euro, a decis "inghetarea" sezonului, din cauza cresterii numarului de infectari cu covid19, pana la "o data la care cadrul normativ va fi lamurit".