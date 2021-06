Record de noi cazuri de Covid-19 in Rusia. Peste 9.000 de infectari doar la Moscova

Capitala rusa a raportat sambata, pentru a doua zi consecutiv, un varf al contaminarilor. Pentru intreaga tara, cu 144 de milioane de locuitori, au fost raportate 17.906 cazuri, inclusiv 9.120 in Moscova , astfel ca totalul national a ajuns la 5.299.215, de la inceputul pandemiei.Grupul de lucru al Guvernului a confirmat 466 de decese asociate Covid-19 pentru ultimele 24 de ore, bilantul ajungand la 128.911.Agentia nationala de statistica, care face un calcul separat, a transmis ca Rusia a inregistrat aproximativ 270.000 de decese in perioada aprilie 2020 - aprilie 2021.Saptamana aceasta, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a descris presei situatia din capitala rusa drept "dramatica". Edilul i-a indemnat pe oameni sa se vaccineze, pentru a fi redus astfel numarul celor internati si al deceselor.In plus, la nivelul capitalei a fost semnat un decret prin care vaccinarea anti-Covid este obligatorie pentru 60% dintre angajatii din sectorul serviciilor.La nivel global, de la descoperirea noului coronavirus, la finalul anului 2019, in Wuhan ( China ), au fost inregistrate mai mult de 177,8 de milioane de cazuri de contaminare si peste 3,85 milioane de decese asociate, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins.