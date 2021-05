Varianta indiana a coronavirusului, detectata in cel putin 53 de teritorii, transmite OMS

OMS a primit, de asemenea, informatii din surse neoficiale potrivit carora varianta B.1.617 a fost identificata in alte sapte teritorii, conform cifrelor din actualizarea epidemiologica saptamanala a agentiei sanitare a ONU , ceea ce duce numarul total la 60.Potrivit raportului, varianta B.1.617 prezinta o transmisibilitate crescuta, in timp ce gravitatea cazurilor de infectare cu aceasta este in curs de investigare.Numarul de cazuri noi si de decese asociate COVID-19 a continuat sa scada saptamana trecuta, cu peste 4,1 milioane de cazuri noi si 84.000 de decese suplimentare, ceea ce corespunde unor scaderi de 14%, respectiv 2%, fata de saptamana precedenta.Regiunea Europa a OMS este cea care a inregistrat cel mai insemnat declin al numarului de contaminari si decese din ultimele sapte zile, urmata de Asia de Sud-Est.Numarul cazurilor din America , Mediterana de Est si regiunea Africa este similar cu cel din saptamana precedenta."In pofida unei tendinte mondiale descendente in ultimele patru saptamani, numarul cazurilor si deceselor asociate COVID-19 ramane ridicat si au fost raportate cresteri semnificative in unele tari ale lumii", se precizeaza in document.Cifrele cele mai ridicate in ceea ce priveste cazurile noi inregistrate in ultimele sapte zile provin din India (1.846.055, in scadere cu 23%), din Argentina (213.046, in crestere cu 41%), din Statele Unite (188.410, in scadere cu 20%) si din Columbia (107.590, in scadere cu 7%).