Verdict in cazul celui mai mare dezastru ecologic din Franta

Cea mai mare companie franceza din industria petrolului, Total, a fost amendat, miercuri, cu 375.000 de euro pentru neglijenta in cazul celui mai mare dezastru ecologic din istoria tarii - scufundarea petrolierului Erika din 1999, informeaza Earth Times.

Instanta a considerat ca neglijenta companiei a reprezentat un rol esential in scufundare si, prin urmare, "a provocat accidentul". De asemenea, concluzia a fost ca Total nu a luat in calcul vechimea navei, care fusese construita cu 25 de ani inainte sa se scufunde.

Odata cu Total, a fost amendata cu aceeasi suma si compania italiana de clasificare a navelor, Rina, care a certificat petrolierul de 25 de ani ca fiind in buna stare pentru transportul naval. Instanta i-a declarat responsabili pentru dezastru pe proprietarul petrolierului, Giuseppe Savarese, si pe directorul companiei italiene de intretinere a navelor Panship, Antonio Pollara. Acestia au fost amendati cu 75.000 de euro.

Pe 12 decembrie 1999, nava inregistrata in Malta, Erika, cu 30.000 de tone de petrol la bord, s-a rupt in timpul unei furtuni si s-a scufundat in Golful Biscay. Aproximativ 20.000 de tone de petrol s-au scurs in mare.

Poluarea a fost un dezastru ecologic si economic, omorand peste 150.000 de pasari si poluand peste 400 de kilometri de coasta franceza, cu consecinte catastrofice pentru turismul si pescuitul din zona.

