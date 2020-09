Verdictul in cazul afaceristului Marian Kocner, acuzat ca a ordonat asasinarea jurnalistului de investigatie slovac Jan Kuciak, ar putea fi pronuntat joi

Cazul a generat proteste la nivel national si ulterior a dus la prabusirea Guvernului in aceasta tara central-europeana cu 5,4 milioane de locuitori.Multimilionarul si doi presupusi complici de-ai sai risca pana la 25 de ani de detentie in dosarul asasinarii, in februarie 2018, a jurnalistului Jan Kuciak si a logodnicei sale, Martina Kusnirova. Daca vor fi gasiti vinovati, Kocner si presupusii complici, Tomas Szabo si Alena Zsuzsova, vor fi condamnati in aceeasi zi.In varsta de 27 de ani, Kuciak si Kusnirova au fost impuscati mortal la domiciliul lor din satul Velka Maca intr-o executie de tip mafiot, dupa ce jurnalistul scrisese mai multe articole despre coruptia la nivel inalt si despre relatiile lui Marian Kocner cu politicieni slovaci.Potrivit actului de acuzare, Marian Kocner a ordonat asasinarea lui Jan Kuciak pentru a se razbuna pentru articolele acestuia ce detaliau diversele infractiuni comise de omul de afaceri in domeniul imobiliar.In ultima sa pledoarie, din luna iulie, Kocner a respins acuzatiile formulate contra sa. ''Nu sunt un sfant, dar nu sunt nici un ucigas. Cu siguranta nu sunt un imbecil care nu ar intelege la ce ar conduce moartea unui jurnalist'', a declarat el in fata instantei.Dintre cei cinci suspecti inculpati in acest dosar, doi si-au recunoscut vinovatia si au fost deja condamnati. La 6 aprilie acest an, fostul militar Miroslav Marcek a fost condamnat la 23 de ani de inchisoare pentru uciderea prin impuscare a lui Jan Kuciak si a logodnicei sale. Marcek (37 de ani), care nu a fost prezent la pronuntarea sentintei, si-a recunoscut vinovatia.Anterior, in decembrie 2019, Zoltan Andrusko a fost condamnat la 15 ani de inchisoare, in urma unui acord cu Parchetul slovac. Conform actului de acuzare, Andrusko avusese rol de intermediar, angajandu-l pe Miroslav Marcek si pe varul sau Tomas Szabo la cererea prietenei sale Alena Zsuzsova, care la randul sau urma ordinele lui Marian Kocner.Jan Kuciak relatase in detaliu si despre alte cazuri de coruptie. Ultimul articol al sau, neterminat, dar publicat postum, a vizat oameni de afaceri italieni prezenti in Slovacia - printre care Antonino Vadala - si suspectati de legaturi cu mafia calabreza 'Ndrangheta.Asasinarea lui Jan Kuciak si a logodnicei sale a provocat ample manifestatii de strada care l-au impins la demisie pe premierul de la acea vreme, Robert Fico, politicianul dominant in Slovacia de peste un deceniu.Citeste si: