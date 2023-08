Veste buna pentru rusi: se ieftineste vodca

In contextul crizei financiare, rusii au primit in sfarsit o veste buna: seful Agentiei nationale pentru bauturi alcoolice a propus scaderea taxelor la votca, pentru a face bautura nationala mai accesibila pentru cumparatori.

Potrivit ziarului Izvestia, citat de Agerpres, Igor Ciuian, fostul sef al companiei producatoare de bauturi alcoolice Rosspirtprom, a fost numit recent director al Agentiei Federale pentru reglementarea pietei produselor spirtoase.

Cotidianul rus scrie ca Ciuian doreste reducerea taxelor pentru un litru de alcool pur de la 190 ruble (sase dolari) la 100 de ruble (trei dolari). Acest lucru ar insemna ca taxele pentru o jumatate de litru de votca ar fi reduse de la 38 la 20 de ruble.

Prin aceasta decizie, noul sef al Rosalkogol ar dori contracararea contrabandei cu alcool contrafacut, in contextul in care aproape 35% dintre sticlele de votca aflate la vanzare in Rusia nu sunt originale.