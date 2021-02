Vesti bune din Marea Britanie. Medicamentul care reduce riscul de deces la pacientii cu o forma grava de COVID-19

Rezultatele indica faptul ca "la 25 de pacienti tratati cu tocilizumab, ar fi salvata o viata in plus", au declarat responsabili din cadrul studiului clinic britanic Recovery, care testeaza o serie de medicamente.Studiul a aratat, de asemenea, ca tocilizumab scurteaza perioada pana la externarea pacientilor si reduce necesitatea ventilatiei artificiale."Este o veste excelenta", a declarat Anthony Gordon, profesor de anestezie si terapie intensiva la Imperial College London, care nu a fost implicat in studiu.Circa 4.000 de pacienti in stare grava au fost tratati cu tocilizumab in Marea Britanie. "Astazi, chiar si mai multi pacienti vor beneficia de acest tratament", a adaugat el."Testele precedente asupra tocilizumab au prezentat rezultate mixte", a declarat Peter Horby de la Universitatea Oxford, responsabil din cadrul studiului Recovery, citat intr-un comunicat.Beneficiile tocilizumab se adauga acum celor ale steroizilor, potrivit cercetatorilor: in asociere cu un steroid precum dexametazona -singurul tratament care si-a dovedit pana in prezent eficacitatea in reducerea mortalitatii cauzate de COVID-19 - "impactul" asupra mortalitatii "este important".CITESTE SI: Cercetatorii din Israel au conceput un medicament care vindeca COVID-19 in 5 zile Datele "sugereaza ca la pacientii cu COVID-19 care prezinta hipoxie (care necesita oxigen) si o inflamatie semnificativa, tratamentul care asociaza un corticosteroid, cum ar fi dexametazona, cu tocilizumab reduce mortalitatea cu aproximativ o treime la pacientii care necesita oxigen prin intermediul unei simple masti faciale si cu aproape jumatate la cei care au nevoie de ventilatie mecanica invaziva" (ventilator), noteaza AFP.Tocilizumab, utilizat pentru artrita reumatoida, se administreaza intravenos."Tratamentul cu tocilizumab a redus intr-un mod semnificativ numarul deceselor: 596 (29%) dintre pacientii din grupul tocilizumab au decedat in decurs de 28 de zile fata de 694 (33%) dintre pacientii din grupul cu ingrijire obisnuita", o "diferenta absoluta" de 4 puncte procentuale, conform comunicatului. "Aceasta inseamna ca la 25 de pacienti tratati cu tocilizumab, ar fi salvata o viata in plus".Tocilizumab a crescut probabilitatea de externare in termen de 28 de zile de la 47% la 54%.Aceste beneficii au fost observate la toate sub-grupele de pacienti, de la cei care necesitau oxigen prin intermediul unei simple masti faciale la cei care aveau nevoie de ventilatoare mecanice, la terapie intensiva.Studiul a implicat peste 4.000 de pacienti: jumatate au primit tocilizumab, jumatate au beneficiat de ingrijiri obisnuite. Aproximativ 82% dintre pacienti luau un steroid, cum ar fi dexametazona."Utilizat in combinatie, impactul este semnificativ", a declarat Martin Landray, unul dintre responsabilii studiului."Dupa dexametazona, aceasta este cea mai importanta descoperire in tratamentul COVID-19 care are un impact asupra reducerii (numarului) deceselor", a indicat Athimalaipet Ramanan, profesor de reumatologie pediatrica la Universitatea din Bristol, prin Science Media Center (SMC).Exista, de asemenea, un studiu Recovery care a demonstrat in iunie 2020 ca dexametazona a redus mortalitatea.Rezultatele privind tocilizumab vor fi in curand publicate online pe site-ul MedRxiv si trimise unui jurnal medical, noteaza AFP.