Vesti bune din Marea Britanie. Ministrul britanic al Transporturilor tocmai a facut anuntul

Serviciile de feribot intre Dover si portul Calais din Franta s-au reluat joi, punandu-se capat blocadei pe care Franta a impus-o timp de mai multe zile in urma descoperirii unei noi variante de coronavirus in Anglia.Ministrul britanic al Transporturilor, Grant Shapps, a scris vineri pe Twitter ca au fost efectuate peste 10.000 de teste pentru coronavirus in randul soferilor de camion si ca numai 24 dintre ele au fost pozitive."Peste 4.500 de vehicule grele de transport marfa au trecut din nou Canalul", a spus Shapps.Marea Britanie a trimis militari suplimentari pentru a ajuta la eliberarea cozilor de camioane ai caror soferi asteptau la testarea impotriva COVID-19 inainte de a li se permite sa se imbarce pe feriboturile pentru traversarea Canalului. Conform media britanice, 800 de militari suplimentari au fost trimisi pentru a-i sprijini pe cei 300 desfasurati deja la fata locului.Militarii au verificat documentele camioanelor si soferilor la intrarea in port.Guvernele francez si britanic au convenit marti sa puna capat blocadei, dar autoritatile britanice au precizat ca va fi nevoie de mai multe zile pentru a elibera cozile lungi formate.