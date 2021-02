Vesti noi de la echipajul Statiei Spatiale Internationale. "Intr-un loc exista o zgarietura, in altul o mica deformare"

Initial, membrii echipajului ISS s-au temut de existenta a cel putin trei noi scurgeri. Locurile unde ar fi putut sa apara aceste scurgeri au fost examinate."Intr-un loc exista o zgarietura, in altul o mica deformare", a declarat vineri cosmonautul rus Serghei Rijikov, citat de agentia rusa de stiri Interfax.Insa, rezultatul examinarii unui loc situat sub un tub, unde accesul este dificil, se afla inca in asteptare.Imaginile observate cu un microscop special sunt in prezent analizate, conform mesajelor radio ale echipajului transmise catre centrul de control.Microscopul a fost adus la bordul ISS de un transportator spatial de la Cosmodromul Baikonur din Kazahstan abia saptamana trecuta.Toamna trecuta, echipajul a observat o deschidere de 4,5 centimetri si a sigilat-o temporar. Aceasta va fi sigilata din nou luni. Echipajul urmeaza sa fie instruit pentru aceasta operatiune in weekend.In prezent, exista sapte membri ai echipajului in avanpostul orbital aflat la o distanta de aproximativ 400 de kilometri deasupra Pamantului: doi cosmonauti rusi, patru astronauti americani si unul japonez.