Vesti proaste de la doctorul Fauci. Anuntul controversatului medic american nu lasa loc de prea multa speranta

"Daca totul merge bine, acest lucru se va intampla candva in toamna anului 2021. Asadar, cand vom ajunge la inceputul sau jumatatea toamnei, vor exista oameni care se vor simti in siguranta in timp ce se afla pe scena, la fel ca oamenii din public", a declarat Anthony Fauci, potrivit caruia astfel de redeschideri vor fi posibile daca un procent cuprins intre 70% si 85% din populatie se va vaccina, relateaza cotidianul The New York Times.In plus fata de vaccinare, medicul american este de parere ca administratorii salilor de concerte si ai cinematografelor vor trebui sa adopte masuri de siguranta suplimentare, in special daca acele spatii nu dispun de o ventilatie eficienta. Anthony Fauci a facut aceste declaratii sambata la o conferinta organizata de Association of Performing Arts Professionals.Industria de divertisment a fost devastata de pandemia de COVID-19, cele mai multe spatii ale sale fiind inchise - partial sau, de cele mai multe ori, complet - incepand din martie 2020. Desi o lege (Save Our Stages Act) care a fost adoptata luna trecuta in cadrul unei initiative legislative mai ample a guvernului american - COVID-19 Relief Bill -, pentru a acorda stimulente financiare de 10 miliarde de dolari salilor de concerte independente din Statele Unite, situatia lor ramane una foarte grava.Anthony Fauci spune ca daca distribuirea vaccinurilor va avea succes, atunci cinematografele cu sisteme bune de ventilatie si cu filtre de aer corespunzatoare "vor putea incepe sa functioneze aproape la capacitate deplina". El i-a incurajat pe administratorii de sali sa isi verifice sistemele de ventilatie si protocoalele sanitare, mentionand totodata un studiu german ce a vizat un concert organizat intr-un spatiu inchis in august 2020, ale carui rezultate sugereaza ca astfel de evenimente "au impact scazut pana la foarte scazut" in ceea ce priveste raspandirea noului coronavirus, atat timp cat organizatorii asigura o ventilatie adecvata, protocoale stricte de igiena si capacitate de primire limitata.Anthony Fauci a mai spus ca salile de concerte si cinematografele ar putea sa adopte regulamente similare celor din industria de transport aerian si sa solicite spectatorilor sa prezinte rezultate negative la teste COVID-19 pentru a putea sa asiste la astfel de evenimente artistice.