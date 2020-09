VIDEO Activistii au sustras o sculptura dintr-un muzeu din Olanda pentru a protesta fata de furtul colonial de obiecte de arta

Activistii vorbitori de limba franceza, care ar proveni din Congo, au publicat joi o inregistrare video pe YouTube in care pot fi vazuti cu sculptura pe domeniul Afrika Museum din Berg en Dal, inainte ca politia sa intervina si sa ii aresteze.Paznicii muzeului au reactionat, insa nu au intervenit cand cei trei barbati si doua femei au plecat cu obiectul de arta. In schimb, ei au chemat politia, care a intrerupt protestul.Activistii au explicat in inregistrarea video ca muzeul detine aproximativ jumatate de milioane de obiecte care au fost furate din Africa in timpul perioadei coloniale."Ducem totul inapoi acasa. Este mostenirea noastra culturala", spune unul dintre activisti in inregistrarea video.Directorul Afrika Museum, Stijn Schoonderwoerd, a recunoscut la radioul olandez ca muzeul detine intr-adevar arta dobandita prin jefuire, adaugand ca "noi am spus deja ca suntem in favoarea returnarii obiectelor de arta furate".Sculptura din Congo nu a fost avariata in timpul incidentului, a adaugat directorul institutiei.