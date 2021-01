VIDEO Amenintari de tip mafiot. Primarul Chisinaului i-a transmis unui vlogger celebru ca ii va "scoate toti dintii". De la ce a pornit scandalul care a inflamat opinia publica din Republica Moldova

"Te voi gasi!"

In cursul zilei de duminica, 24 ianaurie, Ion Ceban, membru al Partidului Socialistilor din Republica Moldova, a publicat un mesaj si pe pagina sa de Facebook , numindu-l pe Andrei Bolocan "un "magar care trece liniile bunului simt".Amenintarile din partea primarului Chisinaului vin dupa ce vloggerul Andrei Bolocan, renumit in Republica Moldova, a publicat un filmulet in care spunea ca Tatiana, lucreaza in holdingul de presa al deputatului socialist Corneliu Furculita. Ceban a calificat afirmatiile lui Bolocan drept "atacuri asupra familiei", scrie Ziarul de Garda. Conform sursei citate, sambata, 23 ianuarie, Andrei Bolocan a publicat o captura foto a mesajelor pe care Ion Ceban i le-a trimis pe Facebook. "Acum am vazut ce ai zis de Tania. Esti con***ii. Poti sa publici ce am scris. Tare con***ii. Si daca te intalnesc vreodata, Nata iti va socoti dintii.Niciodata sa nu imi ataci sotia sau copiii. Repet, publica - iti voi socoti toti dintii cand te intalnesc. Si te voi gasi. Acolo unde nu iti imaginezi. Noapte frumoasa", i-a scris Ion Ceban lui Andrei Bolocan.Dupa ce Andrei Bolocan a facut publice mesajele pe care le-a primit de la Ion Ceban, primarul general a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj insotit de secventele video in care, sustine el, Bolocat i-a atacat familia."Iata aceasta "personalitate" este plina de bunatate si invata oamenii moravuri. Vorbeste despre valori, familie si trebuie sa il laudam si aparam. Dar eu zic ca este un "magar" care trece liniile bunului simt.Ca sa intelegeti cat de josnici sunt unii oameni cu care candva am legat niste relatii bune, omenesti. Iar ei pentru anumite scopuri imi ataca familia, sotia, copiii. Intai de toate sunt si eu om care are familie. Vreti sa atacati, atacati-ma pe mine, eu sunt Ok! Propun un mic fragment din cele abordate, au fost mai multe murdarii", a scris Ceban.