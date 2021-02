VIDEO Anthony Fauci a castigat un premiu creat de un om de afaceri nascut in Romania

Cine a fost Dan David

Dan David Prize i-a fost atribuit imunologului Anthony Fauci in domeniul "Sanatate publica", a anuntat prin intermediul unui comunicat fundatia care atribuie acest premiu.Premiul Dan David este acordat anual in trei categorii - trecut, prezent si viitor -, fiecare valorand 1 milion de dolari. Anthony Fauci a fost premiat la categoria "prezent".Ceilalti laureati ai premiului Dan David din acest an sunt urmatorii: istoricii in sanatate si medicina Alison Bashford, Katharine Park si Keith Wailoo, in domeniul "Istoria in Sanatate si Medicina"; si trei pionieri ai imunoterapiilor anti-cancer, Zelig Eshhar, Carl June si Steven Rosenberg, in domeniul "Medicina moleculara".In comunicatul oficial, comitetul care atribuie premiile Dan David l-a laudat pe Anthony Fauci pentru "contributia sa exceptionala la cercetarile impotriva HIV" si pentru "salvarea a milioane de vieti in tarile in curs de dezvoltare".CITESTE SI: Anthony Fauci, despre noua tulpina COVID-19, din Marea Britanie: "Produce mai multe daune, inclusiv deces" Imunologul american a fost recompensat si pentru "felul in care a condus National Institute of Allergy and Infectious Diseases si, in special, pentru eforturile depuse in vederea recunoasterii oficiale a unor abordari noi, precum vaccinurile bazate pe tehnica ARN mesager, care sunt administrate astazi unor milioane de oameni din lumea intreaga; si pentru curajul cu care a aparat stiinta in fata opozitiei neinformate pe durata dificilei crize provocate de pandemia de COVID-19".Laureatii premiilor Dan David din acest an vor fi omagiati in cadrul unui eveniment online, care va avea loc in luna mai.Laureatii premiului Dand David doneaza 10% din valoarea acestor premii pentru a finanta bursele oferite unor cercetatori absolventi sau inscrisi la studii post-universitare si care activeaza in domeniile lor de activitate.Acest premiu a fost creat de omul de afaceri si filantropul Dan David in 2002. Printre laureatii editiilor precedente se numara scriitoarea canadiana Margaret Atwood si cineastii americani Ethan si Joel Cohen.Dan David s-a nascut intr-o familie evreiasca din Bucuresti, in anul 1929. S-a alaturat miscarii Tineretul Sionist la varsta de 16 ani. Dupa ce a studiat economie si metodologii tehnice la Universitatea din Bucuresti, a lucrat pentru Radio-Televiziunea Romana si a devenit fotograf de presa. Arestat si anchetat de fosta Securitate pentru activitatile sioniste din tinerete, a reusit sa paraseasca Romania in 1960 si s-a stabilit la Paris, inainte de a se muta in Israel Cu ajutorul unui imprumut de 200.000 de dolari luat de la un verisor, Dan David a cumparat franciza Photo-Me International, specializata in cabine de fotografiere automata, cu care a avut mare succes. A deschis filiale in Israel, Spania, Romania si Italia. Atunci cand era copresedinte al grupului Photo-Me in 1999, actiunile lui valorau 210 milioane de lire sterline.In 2000, a infiintat Dan David Foundation, care, alaturi de Universitatea Tel Aviv, atribuie in fiecare an incepand din 2002 premiul care ii poarta numele, acordat unor cercetatori cu rezultate remarcabile in stiinta, tehnologie, cultura si bunastare sociala.Dan David a murit la Londra pe 6 septembrie 2011 la varsta de 82 de ani.