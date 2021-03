VIDEO Aproape 100 de morti in Myanmar, in ultimele 24 de ore. Manifestantii pentru democratie, luati la tinta de militari

Represiunea manifestatiilor pentru democratie din Myanmar a facut circa 90 de morti sambata, cea mai sangeroasa zi de la lovitura de stat din 1 februarie in cursul careia junta militara a defilat cu autovehicule blindate si soldati intr-o impresionanta demonstratie de forta, noteaza AFP.Statele Unite, Uniunea Europeana si Marea Britanie au condamnat "crimele" comise de armata in aceasta tara care traverseaza o grava criza de cand sefa guvernului civil, Aung San Suu Kyi, a fost rasturnata de la putere."Cel putin 89 de persoane au fost ucise dupa lasarea intunericului", a declarat Asociatia pentru asistenta prizonierilor politici (AAPP), un ONG local care inregistreaza numarul mortilor dupa lovitura de stat.Si in timp ce ONU a evocat "rapoarte" despre "zeci de morti, printre care copii, sute de raniti", secretarul general al organizatiei, Antonio Guterres, a condamnat "in cei mai puternici termeni" acest "masacru".CITESTE SI: Statul Islamic a impuscat si decapitat 11 crestini, de Craciun Secretarul de stat american, Antony Blinken, s-a declarat "ingrozit" de "teroarea" instaurata de armata birmana. Omologul sau britanic, Dominic Raab, a afirmat ca junta a atins un "nou prag" in represiune.Aceasta brutalitate a dus deja la o serie de condamnari si sanctiuni internationale care afecteaza bunurile multor influenti ofiteri, printre care liderul lor, dar presiunea diplomatica a avut pana acum un impact redus.Ziua sangeroasa de sambata a ridicat la 420 numarul persoanelor ucise in violentele de dupa lovitura de stat, potrivit AAPP.