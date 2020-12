VIDEO Atac cu masina-capcana la Kabul: opt oameni au murit, peste 15 au fost raniti

Explozia unei masini-capcana s-a soldat, duminica, la Kabul, cu opt decese si cel putin 15 raniti, au anuntat autaritatile afgane, potrivit AFP.De cateva luni, capitala Afganistanului se confrunta cu o recrudescenta a violentelor, in ciuda negocierilor de pace dintre talibani si guvern, care au loc la Doha, din luna septembrie.Tariq Arian, purtator de cuvant al Ministerului de Interne, a declarat ca responsabil de atac sunt "teroristii". Printre victime se numara femei si copii, a precizat el.O sursa din domeniul sigurantei a precizat ca masina-capcana a explodat in vestul orasului. "A fost o explozie puternica pentru ca a cauzat pagube semnificative locuintelor situate in apropiere", a afirmat si un responsabil din Ministerul Sanatatii.In social media au aparut imagini cu flacarile de dupa explozie. Atacul inca nu a fost revendicat.