VIDEO Avioane de recunoastere rusesti Tu-142, interceptate la 120 de kilometri de statul Alaska

Ziare.

com

Avioane de vanatoare F-22 "au interceptat patru avioane de recunoastere rusesti Tu-142 intrand in zona de identificare a apararii aeriene a statului Alaska, la 27 iunie", a indicat NORAD intr-un comunicat.Zona de identificare a apararii aeriene (ADIZ) este un perimetru in care traficul aerian este supravegheat de armata uneia sau mai multor tari, dincolo de spatiul aerian national, pentru a dispune de un timp suplimentar de reactie in cazul unei manevre ostile.Statele Unite au stabilit patru, dar alte aproximativ zece tari de asemenea si-au creat.Cele din Alaska se intind pana la aproximativ 320 km de coasta.Avioanele "Tu-142 s-au apropiat la mai putin de 65 de mile marine (120 kilometri) de sudul Insulelor Aleutine din Alaska si au ramas in ADIZ timp de aproape opt ore", a adaugat NORAD, precizand ca acestea nu au patruns in spatiul aerian american.A fost pentru a patra oara in aceasta luna cand Statele Unite au interceptat avioane militare rusesti in apropiere de Alaska.La 29 mai, Ministerul rus al Apararii a publicat imagini aratand doua bombardiere americane B-1 interceptate de apararea aeriana rusa dupa ce au survolat Marea Baltica si Marea Neagra in apropiere de Rusia