VIDEO Cea mai neagra zi din istoria fortelor speciale US Navy SEAL. Operatiunea terminata cu un dezastru fare precedent

In data de 28 iunie 2005, o echipa SEAL formata din patru militari de elita a fost trimisa intr-o misiune de recunoastere pentru a localiza un HVT (high-valuable target - tinta de mare valoare) care se ascundea in munti la o altitudine de aproximativ 3.000 de metri.

Ajunsa in spatele liniilor inamice, echipa SEAL avea o sarcina importanta, sa-l captureze pe Ahmad Shah, un insurgent cunoscut sub numele de Muhammad Ismail, lider al grupului de gherila Tigrii de Munte. Insa misiunea a fost compromisa dupa ce echipa a fost vazuta de cativa localnici, care i-au informat pe talibani.

Cei patru soldati americani au fost atacati violent de 50 de talibani. Au rezistat, dar au fost nevoiti sa se ascunda intr-o rapa si au cerut sprijin aerian.

Numai ca si aceasta misiune s-a dovedit un dezastru. Un elicopter Chinook MH-47, cu opt militari SEAL si opt Night Stalkers a fost trimis pentru extragerea celor patru membri US Navy Seal. Elicopterul Chinook MH-47 era escortat de elicoptere de atac puternic inarmate.

Elicopterul Chinook MH-47 a fost insa lovit o racheta antiaeriana, lansata dintr-un sistem portabil, iar toti cei 16 militari si cei 4 membri ai echipajului au murit pe loc. Aceasta a fost una dintre cele mai mari pierderi ale Fortelor Speciale americane.

Curand, cei 4 militari americani au fost coplesiti de inamic, iar trei dintre ei au fost ucisi. Al patrulea membru al echipei SEAL, Luttrell, a fost aruncat peste o creasta de o grenada antitanc si a ramas inconstient. Elicopterele trimise sa-l salveze nu au reusit sa-i repereze pozitia, iar situatia sa parea fara schimbare. Grav ranit, el a reusit totusi sa se tarasca pana intr-un sat aflat la 10 kilometri, unde localnicii l-au protejat de talibani si i-au anuntat pe americani ca militarul a ajuns la ei si are nevoie de ajutor. Intr-un final, acesta a fost salvat.

Aceasta a fost cea mai neagra zi pentru Fortele Speciale din timpul Operatiunii Enduring Freedom, numele oficial al operatiunii SUA de lupta impotriva terorismului, dupa atacurile din 11 septembrie 2001