VIDEO Cetatean de culoare din SUA impuscat cu opt gloante de catre un politist. Proteste violente in Kenosha dupa aparitia inregistrarilor

Manifestantii au incendiat masini ale muncipalitatii si alte vehicule. O filmare arata ca inainte sa fie impuscat barbatul a scapat din imobilizarea ofiterilor de politie. Apoi a fost prins si impuscat, potrivit CNN Tatal barbatului impuscat in spate de politisti in Wisconsin spune ca Jacob Blake este paralizat de la brau in jos si are opt gauri de la gloante in corp."Acei politisti care mi-au impuscat fiul ca pe un caine pe strada sunt responsabili de tot ce s-a intamplat in Kenosha. Nu fiul meu. El nu avea o arma, nu avea un pistol", a spus el despre protestele din oras.Trei dintre fiii lui Blake, in varsta de 3, 5, respectiv 8 ani, erau in masina si au asistat la scena. Barbatul de 29 de ani are sase copii.Un vecin a spus ca Blake l-a indemnat pe unul din fiii sai sa intre in masina. Apoi a mai vazut ca intre Blake si politisti a izbucnit o lupta, Blake a fost imobilizat si lovit, dar a reusit sa scape.Logodnica sa, care se afla in masina, a povestit ca ofiterii l-au apucat de maiou, iar apoi au inceput sa traga fara sa le pese de copiii din spate care tipau.Departamentul de Investigatii Criminale din Wisconsin a deschis o ancheta in legatura cu interventia ofiterilor care au fost plasati in concediu administrativ.Cladirea federala a fost inchisa temporar publicului pe fondul violentelor si vandalizarilor din oras."Vom continua pana cand vor obosi sa ne omoare"a spus un protestatar.Marsuri de protest au avut loc si la New York, Washington si Mineeapolis.Citeste si: