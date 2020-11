VIDEO Cum a spart o femeie 500 de sticle de bautura dintr-un magazin

In imaginile surprinse de un martor se vede ca femeia a golit aproape doua rafturi cu bauturi tari si vin. Mai mult, cind unul dintre cumparator a rugat-o sa inceteze, femeia a aruncat in acesta cu o sticla de gin, scrie publika.md.Femeia a fost calmata intr-un final de un gardian al magazinului, dupa care a fost chemata politia. Oamenii legii au transportat femeia la spital pentru ingrijiri medicale, iar ulterior a fost escortata la sector, unde a fost plasata in arest.Deocamdata, nu este clar ce a motivat-o pe femei sa recurga la acest gest.CITESTE SI: