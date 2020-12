VIDEO Negociatorul sef al UE pentru Brexit, entuziasmat dupa acordul cu Marea Britanie: Este o ''usurare'', ''ceasul nu mai ticaie''

"Ceasul nu mai ticaie", a spus el in cadrul unei conferinte de presa."Ziua de azi este o usurare. Dar este patata de o oarecare tristete, in masura in care comparam ceea ce era inainte si ceea ce urmeaza", a adaugat el.Bruxellesul "va fi alaturi" de pescarii statelor membre afectate de noua repartitie a cotelor si zonelor de pescuit intre Regatul Unit si Uniunea Europeana in acordul comercial post-Brexit, a dat asigurari Michel Barnier.Acordul asigura "o baza de acces reciproca la ape si resurse, cu o noua repartitie a cotelor si oportunitatilor de pescuit (...) Acest acord va impune eforturi, o stiu, dar UE va fi prezenta alaturi de pescarii europeni, este angajamentul nostru", a promis el in cadrul unei conferinte de presa.CITESTE SI: