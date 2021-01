VIDEO New York, ca niciodata de Revelion: Piata Times Square, aproape pustie la miezul noptii

Newyorkezii au ascultat astfel indemnurile politiei din New York, care cu o zi inainte de venirea Anului Nou au cerut cetatenilor sa nu vina in Times Square pentru a celebra ultimele ore ale anului 2020 si primele din 2021.Totusi New York-ul a dorit sa-i onoreze pe lucratorii esentiali si sa permita unui mic grup de 60 dintre ei, insotiti de persoanele apropiate, sa sarbatoreasca venirea Anului Nou din mici spatii ingradite instalate in Times Square.Printre cei norocosi s-a aflat o pediatra de la spitalul Elmhurst, unul dintre spitalele aflate in prima linie de lupta impotriva noului coronavirus cand orasul a devenit epicentrul pandemiei, un paramedic pe ambulanta si un angajat care a livrat pizza la domiciliu si care s-a imbolnavit de coronavirus.Celebrarile de la cumpana anilor au inceput in Times Square la 18:00 ora locala si au inclus doua piese devenite imnuri ale pandemiei, "I Will Survive" cantat de Gloria Gaynor, si "Imagine" al lui John Lennon interpretat de Andra Day cu cinci minute inainte de miezul noptii.Au urcat de asemenea pe scena din New York Pitbull, care a interpretat "Don't Stop the Party", "I Believe That We Will Win" si "Give Me Everything", si Anitta, care a cantat "Downtown", "Me gusta" si "Vai Malandra". Nu a lipsit din spectacol nici clasicul "New York, New York", cantat de Frank Sinatra in primele momente ale anului 2021, insotit de focuri de artificii si de confeti.In conditii normale, sute de mii de persoane asista la celebrul spectacol organizat la sfarsit de an in Times Square, unde in pofida frigului patrunzator vin turisti din intreaga lume pentru a asista la acest eveniment. Totusi, autoritatile newyorkeze au decis anul acesta ca publicul sa fie inlocuit cu sute de figurine gonflabile.Festivitatile care au loc in aceasta piata de 112 ani si in care este coborata celebra sfera, denumita anul acesta "The gift of happiness", au devenit un simbol international.Au fost patronii ziarului The New York Times cei care au dat startul, in 1904, acestor festivitati la intrarea din cladirea lor, situata in Times Square. In anul 1907 a fost inaugurata si sfera in mii de lumini pentru a marca venirea Anului Nou.Celebrarile din Times Square dateaza din 1904, cand patronul de atunci al ziarului The New York Times, Adolph Ochs, a dorit sa sarbatoreasca venirea Anului Nou cu focuri de artificii pe esplanada din fata sediului lor si a marca astfel inaugurarea noilor birouri.Au trecut insa trei ani pana la aparitia emblematicei sfere, ce cantarea atunci 317 de kilograme, avea diametrul de un metru si era prevazuta cu o suta de becuri iluminate.Un secol mai tarziu si dupa ce a lipsit doar in 1942 si in 1943, ca urmare a celui de-al Doilea Razboi Mondial, sfera este alcatuita din 2.668 de oglinzi triunghiulare, este luminata cu 32.256 de leduri rosii, albastre si verzi, ce formeaza o paleta de 16 milioane de culori, si cantareste 5.386 de kilograme.