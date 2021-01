VIDEO O nava de marfa s-a scufundat in Marea Neagra. Cel putin doi marinari au murit

"Echipajul are 13 membri. In aceasta etapa, cinci persoane au fost salvate si doua trupuri fara viata au fost recuperate", a precizat guvernatorul provinciei Bartin (nordul Turciei), Sinan Guner, citat de agentia de stiri Anadolu.Potrivit oficialului turc, nava, al carei echipaj este ucrainean, naviga din Georgia in Bulgaria cand a fost distrusa din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile.Guner a spus ca aceste conditii de vreme rea au ingreunat munca salvatorilor.Ministerul turc al Apararii a mai spus ca a fost mobilizata o fregata pentru a participa la operatiunile de salvare a marinarilor.In urma cu doi ani, in ianuarie 2019, sase marinari au murit dupa scufundarea unei nave de marfa cu pavilion panamez in Marea Neagra, in largul Turciei.In 2017, o alta nava, de data asta rusa si de spionaj, a fost distrusa in Marea Neagra, in largul Turciei, dupa ce s-a lovit de un cargobot incarcat cu berbecuti. Toti membrii echipajului au fost salvati.