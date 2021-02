VIDEO Autobuze fara sofer, puse in circulatie intr-un oras din Spania. Cum arata vehiculele

Autoturismul face legatura intre port si centrul acestui orasului, un traseu de aproximativ opt kilometri pe care il parcurge de sase ori pe zi, relateaza AFP, citat de Agerpres."Autobuzul stie in orice moment unde se afla si ceea ce este in jurul sau", a declarat pentru AFP Rafael Durban Carmona, directorul diviziei sudice a companiei Avanza, in fruntea consortiului public-privat responsabil de acest proiect. El poate mai ales sa "interactioneze cu semafoarele", care sunt, de asemenea, echipate cu senzori care anunta culoarea rosie, a adaugat el.Autobuzul include, de asemenea, un dispozitiv de inteligenta artificiala care ii permite sa isi imbunatateasca "deciziile" pe baza datelor inregistrate de-a lungul calatoriei, mai scrie sursa citata.Vehiculul, dezvoltat de compania spaniola Irizar, seamana cu oricare alt autobuz clasic de oras - are o lungime de doisprezece metri si poate transporta 60 de pasageri.Alte proiecte pilot pentru vehicule autonome exista deja in Europa, spre exemplu in Franta sau in Estonia, insa in cadrul acestora nu sunt utilizate autobuze urbane de dimensiuni clasice care circula in trafic, alaturi de alte vehicule.Intrucat legislatia spaniola nu permite circulatia unui vehicul fara conducator, soferul este asezat in locul sau obisnuit, insa nu atinge volanul sau pedalele, cu exceptia cazului in care in mod exceptional este necesara o usoara corectare a traiectoriei, spre exemplu la apropierea de o intersectie.In cazul in care ceva nu merge bine, soferul poate prelua controlul in orice moment."Totul este destul de normal, chiar pare ca soferul conduce... Ma simt bine, in siguranta, pentru ca altfel nu as mai circula, mai ales ca sunt cu nepotul meu", a declarat pentru AFP una dintre pasagere, Marta.Acest proiect a beneficiat de o finantare din partea guvernului spaniol si de colaborarea mai multor universitati.In afara Europei, Singapore a inceput la sfarsitul lunii ianuarie testarea functionarii comerciale a autobuzelor autonome, in timp ce in China taxiurile autonome sunt testate in mai multe orase.In Statele Unite, Waymo (filiala a Google ) isi va testa la San Francisco robo-taxiurile fara sofer, deja in serviciu in Arizona din 2017.O masina autonoma Uber a fost implicata intr-un accident mortal in martie 2018 in Statele Unite, aminteste AFP.Obstacolele citate adesea de experti in calea autonomiei totale a vehiculelor sunt problemele de reglementare si mai ales acceptarea de catre publicul larg, avand in vedere riscurile pe care le-ar putea prezenta din punct de vedere al securitatii si securitatii cibernetice.