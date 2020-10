VIDEO Protest la resedinta ambasadorului Frantei in Israel. Atac la Macron, din cauza caricaturilor

Turkey's President Erdogan on occupied Karabakh conflict:



- Azerbaijan starting to take back its occupied lands

- France behind disasters in Azerbaijan

- Turkey will continue to support Azerbaijan's fight to reclaim occupied territories pic.twitter.com/4xWLsWd2F0 - TRT World Now (@TRTWorldNow) October 24, 2020

Protestatarii, care purtau masca de protectie, au venit in apararea profetului Mohamed prin mesaje in limba araba inscrise pe bannere in cadrul mitingului care a inceput dupa rugaciunile de seara din Jaffa, oras cu populatie majoritar araba.Profetul "este cel mai sacru lucru din Islam si cel care ii atinge onoarea, atinge un popor intreg", a declarat multimii Amin Bukhari, un protestatar care l-a acuzat pe presedintele francez ca face jocul "extremei drepte".Protestatarii, care purtau masca de protectie, au venit in apararea profetului Mohamed prin mesaje in limba araba inscrise pe bannere in cadrul mitingului care a inceput dupa rugaciunile de seara din Jaffa, oras cu populatie majoritar araba."Trebuie sa-l respectam pe Moise la evrei, trebuie sa-l respectam pe Iisus Hristos, care este si profetul nostru, si trebuie sa-l respectam pe profetul Mohamed, pacea sa fie cu el", a adaugat acest protestatar, in timpul manifestatiei din fata resedintei ambasadorului francez Eric Danon.Protestul s-a incheiat fara incidente. Apelurile la boicotarea produselor franceze s-au inmultit sambata in mai multe tari sau teritorii din Orientul Mijlociu, dupa agitatia starnita de cuvintele lui Emmanuel Macron care a promis ca nu va "renunta la caricaturile" profetului Mahomed.Reprezentarea profetilor este strict interzisa in islamul sunnit, iar ridiculizarea sau insultarea profetului Mahomed se pedepsesc cu moartea in unele tari musulmane.Miscarea islamista Hamas, aflate la guvernare in Fasia Gaza , o enclava palestiniana de doua milioane de locuitori, si Jihadul Islamic au denuntat afirmatiile presedintelui francez."Insultarea religiilor si a profetilor nu tine de libertatea de exprimare, ci favorizeaza mai degraba o cultura a urii", a sustinut Hamas intr-o declaratie, "prevenind" fara mai multe detalii, despre "consecintele" pe care le-ar putea avea aceste afirmatii. La randul sau, Jihadul Islamic, a doua grupare armata din Fasia Gaza dupa Hamas, a sustinut ca a jigni islamul si pe profetul sau Mahomed reprezinta o "linie rosie" care "nu poate fi tolerata".