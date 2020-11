VIDEO Proteste fara masca la Londra. Politistii au arestat zeci de persoane

Mii de britanici s-au adunat in Londra pentru a-si arata nemultumirea fata de restrictiile impuse in perioada pandemiei. Oamenii nu au purtat masti de protectie si nu au respectat distantarea sociala, scrie The Guardian. Peste 60 de persoane au fost arestate de autoritati.Politistii si Jandarmii au incercat sa disperseze protestatarii, intrucat demonstratia nu era autorizata."Acestea au fost pentru o serie de infractiuni diferite, inclusiv incalcarea restrictiilor coronavirus. Ne asteptam ca acest numar sa creasca. Continuam sa ii indemnam pe oameni sa plece acasa", au transmis autoritatile, potrivit The Guardian Cei mai multi dintre manifestanti au strigat ca se opun vaccinarii, nu au purtat masca de protectie si nici nu au respectat distantarea sociala. Protestul are loc in contextul in care in tara a fost impusa carantina partiala.Marea Britanie este a patra cea mai afectata tara din Europa de pandemie in functie de numarul contaminarilor, dar ocupa primul loc in privinta deceselor. Bilantul epidemiei depaseste 1,58 milioane de cazuri Covid-19 si 57.550 de decese.Din 5 noiembrie, in tara a fost impusa carantina partiala pentru o luna.