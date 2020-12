VIDEO Regina Elisabeta a II-a si-a incurajat compatriotii in mesajul ei traditional de Craciun: ''Nu sunteti singuri''

Sacrificiul reginei

Un discurs istoric

"Pentru multi oameni, acest an este marcat de tristete: unii plang pierderea unei fiinte dragi, a unor prieteni, iar familia le lipseste altora, in timp ce si-ar dori de Craciun doar o simpla imbratisare sau o strangere de maini", a declarat regina Marii Britanii, in varsta de 94 de ani."Daca va numarati printre ei, sa stiti ca nu sunteti singuri. Va asigur ca sunteti prezenti in gandurile mele si in rugaciunile mele", a adaugat suverana britanica.Pandemia de COVID-19 a facut peste 70.000 de victime in Marea Britanie, care prezinta unul dintre cele mai grave bilanturi din Europa. Agravarea recenta, asociata de autoritatile britanice cu o noua tulpina virala mai contagioasa, a determinat Guvernul de la Londra sa anuleze in extremis o autorizatie acordata familiilor de a se reuni de Craciun in numeroase regiuni ale tarii.Insasi regina Elisabeta a II-a a trebuit sa renunte la deplasarea ei anuala pe domeniul Sandringham din comitatul Norfolk - situat in nordul Angliei -, unde suverana isi petrece de peste 30 de ani Craciunul in compania copiilor si a altor membri ai familiei regale britanice.In acest an, regina Elisabeta a II-a a ramas de Craciun la Castelul Windsor, aflat in apropiere de Londra, alaturi de sotul ei, printul Philip, in varsta de 99 de ani."Nu putem sa sarbatorim nasterea lui Iisus ca de obicei (...), dar viata trebuie sa continue", a adaugat regina Elisabeta a II-a.Suverana a vorbit in discursul ei de Craciun si despre exemplul dat de britanicii care au devenit voluntari ai asociatiilor de caritate infiintate pentru ajutorarea persoanelor vulnerabile, despre personalul medical si despre "bunii samariteni care au aparut in societate"."Continuam sa fim inspirati de bunatatea strainilor si sa gasim alinare in faptul ca, chiar si in noptile cele mai intunecate, exista speranta", a subliniat regina Elisabeta a II-a."In Marea Britanie, la fel ca peste tot in lume, oamenii au reactionat intr-o maniera magnifica la provocarile anului 2020, iar eu sunt mandra si emotionata de acest spirit al lor tacut si de neinvins", a adaugat suverana britanica.In perioada de carantina din primavara, cand gestionarea pandemiei de catre Guvernul de la Londra era criticata si prim-ministrul Boris Johnson a fost infectat cu SARS-Co-V-2 si spitalizat, regina Elisabeta a II-a s-a adresat din nou cetatenilor britanici in cadrul unui discurs televizat, considerat istoric deoarece suverana a apelat doar in mod exceptional pe durata domniei sale de 69 de ani la astfel de alocutiuni, rezervate de obicei traditionalului ei mesaj de Craciun.Fiul ei cel mare, printul Charles, mostenitorul tronului, ajuns la varsta de 72 de ani, isi petrece Craciunul din acest an alaturi de sotia lui, Camilla, in Scotia.Printul William, duce de Cambridge, si sotia lui, Kate, ducesa de Cambridge, vor petrece aceasta sarbatoare la Anmer Hall, un conac rural construit in stil georgian si aflat la o distanta de 3 kilometri de domeniul regal Sandringham.