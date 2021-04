VIDEO Rusia toarna gaz pe foc. Trupele ruse au lansat faza activa a exercitiilor din Crimeea si Marea Neagra

Ministerul rus al Apararii, Serghei Soigu, a anuntat joi inceperea fazei active a exercitiilor la scara larga efectuate in aceste zile in peninsula Crimeea , anexata de Rusia in 2014, si in Marea Neagra, informeaza " Adevarul ". Manevrele au loc sub supravegherea ministrului. Acesta a sosit joi in Crimeea.Exercitiul are mai multe etape si se vrea o adevarata demonstratie de forta. Armata rusa simuleaza atacuri aeriene cu rachete, inclusiv de croaziera, si respingerea acestora.Potgrivit sursei citate, Soigu a anuntat ca trupele desfasurate in Crimeea si in apropierea cu Ucraina urmeaza sa se intoarca de joi la bazele lor, intrucat inspectia s-ar fi incheiat "cu succes"."Cred ca obiectivele acestei inspectii fulger au fost atinse pe deplin. Prin urmare, am decis sa inchei inspectiile in districtele militare de Sud si Vest", a spus ministrul rus, precizand ca militarii urmeaza sa se intoarca in baze pana la 1 mai.