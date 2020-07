VIDEO Sute de afro-americani inarmati au protestat in fata unui monument al "suprematiei albe" si au scandat: "Black power, black love!"

Locul a capatat notorietate pentru ca sustinatorii "suprematiei albe", precum organizatia Ku Klux Klan, se intalneau deseori aici. Protestul a fost lipsit de incidente, au declarat reprezentantii rezervatiei, conform insider.com.Protestatarii au purtat veste antiglont si masti, iar in marsul loc au strigat "Black power, black love".Protestatarii au intrat inarmati in parc, dar au fost pasnici, a declarat purtatorul de cuvant al rezervatiei. Acesta a sustinut ca nu a avut nicio problema cu faptul ca protestatarii au venit inarmati, sustinand ca, in acest fel, oamenii si-au exercitat dreptul la libera exprimare.Monumentul pro-sclavie este printre cele mai importante din sudul tarii care a ramas intact, iar dupa moartea lui George Floyd, a reintrat in atentia publica, multi fiind de parere ca acesta incurajeaza rasismul. Cu toate acestea, basorelieful cu trei lideri ai Statelor Confederate ale Americii este protejat de lege.