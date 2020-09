VIDEO Taifunul Maysak face ravagii in Coreea de Sud. Cel putin o persoana a murit si peste 2.000 au fost evacuate in adaposturi temporare

Conform autoritatilor, furtuna a atins uscatul marti dimineata in Busan, pe coasta de sud, doborand copaci si semafoare si inundand strazi.O femeie si-a pierdut viata cand o rafala puternica de vant a spart ferestrele apartamentului ei din Busan, iar o alta de 60 de ani a fost ranita dupa caderea unui frigider de exterior.Peste 2.200 de persoane s-au refugiat in adaposturi temporare si circa 120.000 de gospodarii au ramas fara electricitate in cursul noptii in sudul tarii si pe insula Jeju.Maysak se indreapta in prezent catre estul peninsulei, in directia Marii Japoniei, fiind insotit de rafale de vant de pana la 140 km/h."Impactul taifunului asupra tarii noastre va scadea treptat", au declarat serviciile de meteorologice sud-coreene, anuntand ploi abundente si vanturi puternice in estul tarii.Se asteapta ca Maysak sa loveasca orasul Kimchaek si provincia Hamgyong din Coreea de Nord in jurul orei 03:00 GMT.Dezastrele naturale provoaca in general mai multe daune in Coreea de Nord decat in Coreea de Sud, in special din cauza fragilitatii infrastructurii nord-coreene. Tara este, de asemenea, foarte vulnerabila la riscul de inundatii din cauza defrisarilor.Mass-media din Coreea de Nord se afla in alerta, difuzand imagini in direct cu situatia provocata de taifun."Caracteristica acestui taifun este ca a adus precipitatii abundente", a relatat un reporter al televiziunii centrale nord-coreene de pe o strada inundata din portul Wonsan."Precipitatiile (in noaptea de 2 spre 3 septembrie) au atins 200 de milimetri", a adaugat el.Citeste si: