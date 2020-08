VIDEO. Un accident grav de tren s-a produs in nord-estul Scotiei. Inca nu se cunoaste numarul victimelor

"Este un incident extrem de grav", a declarat premierul scotian Nicola Sturgeon pe Twitter , fara a oferi informatii privind eventuale victime. "Este prea devreme sa confirmam natura exacta si gravitatea incidentului si mai multe detalii vor fi disponibile odata cunoscute", a precizat pe Twitter Rail Scotland, care administreaza reteaua feroviara scotiana.Fum se degaja de la locul accidentului care a avut loc intr-o regiune deluroasa, unde au ajuns mai multe masini de interventie si un elicopter, potrivit imaginilor difuzate de BBC."In prezent ne ocupam de un incident pe linia Stonehaven in Aberdeenshire, unde a deraiat trenul", a scris pe Twitter Politia britanica de transport. "Ofiterii au fost chemati la fata locului la ora 9.43 (8.43 GMT) impreuna cu ambulantieri si pompieri", a adaugat Politia, fara mai multe precizari despre eventuale victime.Ploi puternice s-au inregistrat in noaptea de marti spre miercuri in Scotia, care au provocat inundatii in zona si intarzieri in traficul pe calea ferata. "Echipele noastre au lucrat toata noaptea pentru a incerca sa mentina reteaua deschisa, in ciuda ploilor torentiale. Mai multe itinerarii au fost perturbate", a subliniat pe Twitter Network Rail Scotland.Deputatul Andrew Bowie care se afla in orasul Stonehaven miercuri dimineata a vazut "case si magazine afectate" de intemperii, a povestit el pe Twitter.