Vietnam a inregistrat 117 morti si 21 de disparuti, in luna octombrie, din cauza fenomenelor extreme

Bilantul recent a crescut de la 114 de decese, raportate joi. Provincia Quang Tri a consemnat cel mai mare numar de morti, 50, fiind urmata de Thua Thien-Hue, cu 28 de decese si de Quang Binh, cu 11 victime, potrivit celui mai recent buletin emis de comitet.Pana joi, inundatiile au distrus peste 37.500 de locuinte, cu precadere in localitatile Quang Binh si Quang Tri, a indicat comitetul, adaugand ca peste 746.900 de bovine si pasari domestice si-au pierdut viata sau au fost luate de ape.Circulatia pe mai multe autostrazi si drumuri locale din Quang Binh si Quang Tri este in continuare afectata in urma recentelor dezastre naturale.Operatiunile de cautare si salvare continua, precum si eforturile de recuperare post-dezastru.De asemenea, Comitetul central pentru prevenirea si controlul dezastrelor naturale a indemnat autoritatile locale si populatia sa se pregateasca pentru furtuna Saudel, care ar putea afecta in urmatoarele zile regiunile centrale din Vietnam