Futurologii prezic ce vom manca, cum ne vom distra și cum vom lucra în viitor

Uitați de Mark Zuckerberg, Facebook și toate discuțiile legate de metavers. Viitorul real va fi o lume confortabilă, fantastică și înspăimântătoare. Cel puțin, asta cred futurologii. Iată ce cred ei că se va întâmpla într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat:

Cu buzunarele goale

Recunoașterea facială este deja des întâlnită la telefoanele inteligente, însă "în 30 de ani este foarte posibil să nu folosești o cheie și nici măcar un card de credit. Îți vei folosi chipul sau irisul pentru a face cumpărături sau pentru a descuia ușa. Atât de eficientă va fi tehnologia de recunoaștere”, a spus Martin Ford, autorul “Rule of the Robots: How Artificial Intelligence will Transform Everything.” „Însă va fi înspăimântător atunci când cineva va sparge sau va fura aceste date. Acum suni la bancă și îți schimbi PIN-ul sau îți blochezi cardul. Datele biometrice nu ți le poți anula”.

Potrivit Future Timeline, la sfârşitul anilor 2040, retina va fi fabricată în laborator şi va putea fi prevăzută cu camere şi adaptări de vedere nocturnă.

Între timp, monedele digitale vor reprezenta mai mult decât bani. Acestea vor veni cu contracte de proprietate intelectuală cum sunt azi NFT-urile, lucrări unice care se vând la preţuri exorbitante.

Ce vor studia tinerii la facultate

„Se preconizează că vom avea nevoie de încă trei milioane de ingineri de inteligenţă artificială până în 2030”, a declarat Thomas Frey, fondatorul şi directorul executiv al Institutului DaVinci, un think tank furturologic din Colorado, pentru New York Post. „Vom avea nevoie de oameni în centrele de comandă a dronelor, care să conducă drone de supraveghere”, crede Frey. Aceste drone vor avea rolul de a opri infracțiunile și de a furniza o reacție rapidă și de urmării eventualii infractori până la sosirea forțelor de ordine.

Cei capabili să interpreteze datele vor fi la mare căutare pentru că datele în sine vor fi bunuri valoroase. Infracţiunile vor face obiectul unor previziuni pe baza inteligenţei artificiale. „Oamenii legii vor examina datele şi vor face predicţii asupra infracțiunilor înainte ca acestea să se întâmple”. „Vor apărea joburi care în prezent ar putea fi greu de înțeles, precum minarea asteroizilor pentru minerale rare. Companiile vor trimite rachete cu piloţi care să mineze minerare rare pe centura de asteroizi, le vor aduce pe Pământ şi le vor vinde pentru foarte mulţi bani”.

Fast-food făcut de roboți

Și mâncarea va fi diferită în viitor. Ca parte negativă, peștii vor fi mai mici. În mare parte din cauza încălzirii globale, arată un studiu publicat de Universitatea Yale. În medie, în următoarele decenii, mărimea peștilor va scădea cu circa 30 la sută.

Privind însă partea plină a paharului, apa va fi de înaltă calitate. „Oamenii vor plăti mult pentru a obține apa perfectă”, crede Frey. „Dar va fi exact ceea ce ar trebui să bei. Ar putea avea mai mult potasiu, vitamina C sau oxigen”. În restaurante, Frey preconizează că bucătăriile robotizate vor pregăti meniuri hiper-individualizate. S-ar putea să comanzi un cheeseburger sau aripioare de pui și să fie individualizate pentru tine de roboți, prin adăugarea anumitor elemente, precum fluorul sau zincul, care să-ți ajute sănătatea. Și carnea ar putea să provină din altă parte, nu de la fermă.

„Avem deja burgeri făcuți în laborator, din celule stem, dar până acum a fost vorba doar despre carne de vită, pui și pește”, a precizat Frey, adăugând că acest tip de hrană va deveni mai specializat și mai exotic.

Vacanțele în subteran sau poate cu un mamut

În următoarele decenii, oamenii vor putea călătorii rapid pe distanţe mari în subteran cu peste 1.200 de kilometri pe oră și vor putea ajunge de pe o coastă pe alta a Americii în două ore. Taxiurile-dronă îi vor transporta de la aeroport la hotel. Și hotelurile vor arăta altfel. Vor fi spațioase, iar distracţia nu vor fi piscinele sau golful, ci sejururi în locuri care ne sunt inaccesibile acum, spre exemplu „în centrul Pământului”. Se vor construi oraşe şi grădini zoologice plutitoare cu animale pe care nu ni le putem imagina azi, pentru că ingineria genetică le va readuce la viaţă. Mamutul lânos ar putea fi readus la viaţă, sunt deja planuri în acest sens. La fel și tigrul preistoric și alte specii pe care nu le-am mai văzut.

Copii făcuți la comandă, cu trăsăturile dorite

Potrivit Future Timeline, până în 2053, cei bogaţi vor putea să-şi comande copilul visurilor. Prin manipulări ale ADN-ului se vor putea alege trăsăturile fizice, constituţia şi chiar coeficientul de inteligenţă, încă din stadiul embrionar. Iar femeile vor fi scutite de purtarea sarcinii - embrionul se va dezvolta într-un uter artificial.Susan Golombok, autoarea “We Are Family: The Modern Transformation of Parents and Children” își imaginează un viitor în care femeile afectate de infertilitate vor avea la dispoziţie utere artificiale.

Viață lungă și prosperă

Martin Ford crede că până în 2050, progresele în medicină, tehnologie și inteligență artificială vor duce la prelungirea semnificativă a vieții. Vor exista medicamente care vor fi adaptate pentru fiecare individ în parte. Până în 2040, se preconizează, spre exemplu, că rata supraviețuirii de cancer de vezică va ajunge la cinci ani și cei cu fibroză chistică vor ajunge să trăiască până la 70 de ani (spre deosebire de 45, cum e în prezent)

Adio, Hollywood

Așa-numitul „deep fake”- materiale video, audio și fotografii, create cu inteligența artificială care mimează trăsăturile umane, există deja în prezent. Potrivit lui Ford,

„ceea ce avem acum este rudimentar. În 30 de ani, poate că moștenitorii starurilor cinematografiei vor continua să facă filme cu strămoșii lor. Și niciunul dintre aceste personaje pe care le vom vedea nu va fi real. Ce nevoie va mai fi de actori? Producătorii vor crea personaje prin conversații cu inteligența artificială”.

Ford avertizează însă că tehnologia este riscantă și va fi greu de diferențiat realul de fals, iar publicul va putea fi manipulat extrem de ușor.

