Violarea si uciderea minorilor, pedepsita cu inchisoare pe viata in Columbia

''Astazi, Columbia spune nu acestor banditi care doresc sa atace tandretea, inocenta, esenta copiilor nostri'', a declarat seful statului de la palatul prezidential din Bogota.Aproape doi minori sunt ucisi in fiecare zi in Columbia. Potrivit departamentului de medicina legala, peste 22.000 de copii si adolescenti cu varsta sub 18 ani au fost victime ale infractiunilor sexuale, iar 708 au murit din cauza violentelor in 2019.In perioada ianuarie-mai a acestui an, 6.479 de minori au fost victime presupuse ale unor agresiuni sexuale, potrivit aceleiasi surse.Noua lege, aprobata de parlament, modifica articolul 34 din Constitutie care interzicea ''pedepsele cu exilul, inchisoarea pe viata si confiscarea''. Pana in prezent, pedeapsa maxima in Columbia era de 60 de ani de inchisoare.