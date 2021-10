Cel puţin şase morţi şi peste 30 de răniţi la Beirut, în timpul unor violențe produse la o manifestație islamistă VIDEO

Mitingul era organizat în favoarea destituirii judecătorului Tarek Bitar, care anchetează cu privire la explozia sângeroasă din portul Beirut din august 2020, relatează CNN.

Semiluna Roşie libaneză a anunţat că şase persoane au fost ucise în violenţe în capitala libaneză.

Lunetişti şi bărbaţi înarmaţi au împuşcat ”oameni în cap”, iar patru rachete de tip B7 au fost trase în aer, în cele mai sângeroase violenţe în criza cu care se confruntă Libanul de zece ani, a declarat într-o conferinţă de presă minisrul libanez de Interne Bassam Mawlawi.

A sniper opens fire at a Hezbollah-Amal protest to demand the removal of Bitar, the judge in charge of investigating the Beirut port explosion. There are dead and wounded. A very dangerous escalation pic.twitter.com/lZdWIlXHep

Sute de susţinători ai mişcărilor şiite Hezbollah şi Amal au mărşăluit către Palatul de Justiţie, iar lunetişti au tras de pe acoperişuri în manifestanţi, obligându-i atât pe ei, cât şi jurnalişti să se adăpostească, potrvit ministrului de Interne, armatei şi presei locale.

Înregistrări video postate pe reţele de socializare surprind bărbaţi înarmaţi - susţinători ai manifestanţilor - trăgând cu lansatoare de grenade (RPG) şi puşti de aslat de tip AK-47 pe străduţe, de după pubele de gunoi şi bariere ridicate pe străzi.

More of the clashes taking place today in #Beirut after #Hezbollah & #Amal called for a protest against judge #TarekBitar #Lebanon #لبنان_إنهار pic.twitter.com/xdgSVmfCXH

Fum se ridica din clădiri vizate în aceste tiruri.

În centrul acestor violenţe se află cartierul Tayouneh, situat în apropierea locului în care a izbucnit Războiul Civil din Liban (1975-1990), agitând spectrul unor noi violenţe în această ţară devastată de crize.

Aceste tiruri de obuze şi arme păreau să se fi oprit după patru ore.

O parte a circulaţiei a fost reluată pe străzile capitalei, iar echipe din cadrul Apărării Civile şi Crucii Roşii libaneze evacuau locuitori din Tayouneh aflaţi în stare de şoc.

Hazbollah şi Amal acuză într-un comunicat Partidul Forţelor Libaneze (creştin, dreapta) că se află în spatele atacului cu lunetişti.

Partidul creştin, care a ameninţat să organizeze contramanifestaţii faţă de manifestaţia islamistă de joi, nu a răspuns imediat acestor acuzaţii.

1/2 How it started in #Beirut - HA/Amal supporters decided to protest in front of the justice palace but ended up rushing to one of the side streets around Tayyoune: that’s them on the left side of the video chanting ‘Shia Shia’ + damaging cars & everything around them. pic.twitter.com/sKXgtuTxSl