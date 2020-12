Politisti si jandarmi raniti in timpul manifestatiilor de sambata de la Paris. 95 de persoane au fost arestate

La Paris, unde s-au inregistrat cele mai mai violente manifestatii, au fost raniti 48 de reprezentanti ai fortelor de ordine. De asemenea, a fost ranit si un pompier din cauza obiectelor aruncate de protestatari, potrivit unei surse din cadrul politiei. Douazeci si cinci de persoane, intre care se numara si doi minori, au fost plasate in arest la Paris.Majoritatea arestarilor sunt pentru "participarea la un grup format in vederea comiterii de violente".La Nantes, unde de asemenea s-au inregistrat violente, au fost raniti patru politisti si un jandarm.Sambata au avut loc in Franta aproximativ 90 de manifestatii, la care au participat 52.350 de persoane. La Paris au protestat 5.000 de oameni.Francezii au iesit in strada pentru a protesta fata de un articol controversat al unui proiect de lege privind "securitatea globala", prin care se incrimineaza publicarea unei fotografii sau inregistrari video in care apar membri ai fortelor de ordine in exercitiul functiunii, cu intentia de a le afecta integritatea fizica sau psihologica.Organizatii de apararea drepturilor civile si jurnalisti denunta faptul ca aceasta incriminare afecteaza libertatea presei si permite ca brutalitatea politiei sa ramana nedescoperita si nepedepsita.