Vladimir Putin i-a gresit numele Maiei Sandu si spune ca presedinta Moldovei prezinta pozitia Occidentului, pentru ca e cetateana a Romaniei

In acelasi timp, Putin a sugerat ca Maia Sandu ar prezenta pozitia tarilor din Vest in ceea ce priveste retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreana."In calitate de reprezentant al unei forte politice, Maia Sandu (pe care a numit-o Sandru) nu a spus nimic nou. Am auzit de la mai multi reprezentanti ai diferitelor tari din Occident ca trebuie sa ne retragem trupele de mentinere a pacii. Ea e presedinta Republicii Moldova, dar in acelasi timp, cetateana a Romaniei", a declarat Putin, conform Unimedia.info.In urma cu o zi, Vladimir Putin, a admis ca trupele ruse trebuie retrase din regiunea transnistreana, dar a precizat ca e nevoie de anumite conditii. Declaratia liderului de la Kremlin vine dupa ce jurnalistii i-au solicitat sa comenteze declaratiile Maiei Sandu potrivit carora grupul operativ si munitiile de pe teritoriul Republicii Moldova trebuie retrase, iar misiunea de pacificare trebuie transformata in una civila sub egida OSCE.CITESTE SI: