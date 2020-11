Vladimir Putin ar urma sa se retraga anul viitor din cauza unor probleme medicale, sustin surse de la Moscova

Analistul politic Valeri Solovei a spus ca Putin ar avea simptome de Parkinson, fiind observat in inregistrari cu grimase de durere, schimbandu-si constant pozitia si cu degetele tremurand usor in timp ce apuca o cana, conform The Sun, citat de Adevarul.ro Acesta a mai spus ca iubita si familia sa fac presiuni ca presedintele rus in varsta de 68 de ani sa-si dea demisia."Exista o familie care are o influenta importanta asupra lui. El vrea sa faca publice planurile sale de predare a puterii in ianuarie", spune acesta.Semnalul ca Putin si-ar pregati un succesor este faptul ca a grabit trecerea prin Parlament a unei legislatii care ii da posibilitatea de a fi senator pe viata garantandu-i imunitate juridica.