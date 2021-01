Vulcanul indonezian Semeru a inceput sa erupa. Coloanele de fum si de cenusa ajung pana la inaltimi de 5.600 de metri

In Indonezia se afla aproape 130 de vulcani activi, mai multi decat in oricare alta tara de pe Glob, si, desi multi dintre ei prezinta niveluri ridicate de activitate vulcanica, de multe ori pot sa treaca mai multe saptamani si chiar luni inainte sa se produca o eruptie.Vulcanul Semeru a erupt sambata in jurul orei locale 17:00. Inregistrari video distribuite pe retelele de socializare arata mai multi nori de cenusa vulcanica plutind deasupra locuintelor din regiune.Agentia indoneziana de gestionare a dezastrelor naturale nu a raspuns deocamdata solicitarilor formulate de jurnalistii de la Reuters, care doreau sa afle daca autoritatile locale vor emite un ordin de evacuare a populatiei.Si alti vulcani indonezieni, precum Merapi, situat pe insula Java, si Sinabung, aflat pe insula Sumatra, au prezentat recent semne de activitate vulcanica.CITESTE SI: