Washingtonul e decis sa intareasca legaturile transatlantice cu Londra si UE

"Felicitari Regatului Unit si UE pentru ca au incheiat un acord istoric legat de Brexit . Statele Unite sunt pregatite sa lucreze cu toti pentru a intari si mai mult relatiile transatlantice in anii urmatori", a scris pe Twitter Consiliul National de Securitate. Acest organ al executivului american joaca un rol-cheie in desfasurarea politicii externe a Statelor Unite.Responsabilii britanici aparatori ai Brexitului promit de mult timp o apropiere comerciala cu prima putere economica a lumii, pentru a compensa divortul de Europa.Presedintele american in exercitiu, Donald Trump , care nu si-a ascuns niciodata spirjinul pentru Brexit si a afisat o buna intelegere cu premierul britanic, Boris Johnson , aparea ca aliatul ideal in vederea acestui obiectiv.Cu incepere de la 20 ianuarie, Downing Street va gasi insa ca interlocutor la Casa Alba administratia democratului Joe Biden care doreste sa repare pagubele produse multilateralismului de predecesorul sau, reinnoind in special legaturile cu Uniunea Europeana.