Wolfowitz, la Departamentul de Stat

Vineri, 25 Ianuarie 2008, ora 09:03
Paul Wolfowitz, artizanul razboiului din Irak din cadrul administratiei Bush si fost presedinte al Bancii Mondiale, constrans sa demisioneze din cauza unui scandal de nepotism, a fost numit la conducerea unui organism guvernamental pentru securitate internationala, relateaza AFP.

Nominalizarea lui Wolfowitz pentru functia de de presedinte al ISAB (International Security Advisory Board) a fost anuntata de Departamentul de Stat.

Acest organism ofera recomandari direct secretarului de stat Condoleezza Rice "privitoare la toate aspectele controlului armamentului, dezarmarii, neproliferarii, chestiunilor militare si securitatii internationale, precum si asupra sectoarelor legate de diplomatia publica", potrivit Departamentului de Stat.

"ISAB furnizeaza periodic analize si idei pe tema chestiunilor de interes pentru secretarul de stat", potrivit sursei.

Wolfowitz a fost nevoit sa demisioneze la 30 iunie 2007 dee la conducerea Bancii Mondiale pentru ca oferise o marire de salariu semnificativa iubitei sale, angajata a Bancii.

Anterior, el a fost unul dintre artizanii razboiului din Irak. Fost ambasador in Indonezia, a fost de asemenea subsecretar al apararii si secretar de stat adjunct pentru relatii cu Asia si Pacific.

#Paul Wolfowitz, #securitate nationala, #Irak, #razboi, #SUA , #stiri externe
