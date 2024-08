YouTube se disculpa in cazul masacrului din Finlanda

Platforma YouTube, unde un elev finlandez anuntase ca are de gand sa deschida focul intr-un liceu, a reamintit ca nu face verificari de continut decat dupa publicare si doar daca utilizatorii ii semnaleaza nereguli, anunta AFP.

YouTube, care gazduieste inregistrari video, nu le verifica inainte de a fi publicate, a declarat un purtator de cuvant.

"In fiecare minut, pe Youtube este postat continut cu o durata de sapte ore. Insusi specificul retelei ar face aproape imposibila verificarea inainte de publicare", a explicat acesta..

YouTube "impartaseste durerea familiilor" afectate de incidentul soldat cu opt morti plus agresorul, a declarat purtatorul de cuvant.

Sub pseudonimul Sturmgeist89, elevul Pekka-Eric Auvinen in varsta de 18 de ani a postat recent pe YouTube o inregistrare intitulata "Masacrul de la liceul Jokela, 7 noiembrie 2007".

"Am scos inregistrarea si am dezactivat contul utilizatorului", a subliniat YouTube, reminteste ca este "gazda si in niciun caz editor de continut".

"Comunitatea YouTube este foarte activa in ceea ce priveste semnalarea continutul inadecvate sau ilegal", a adaugat purtatorul de cuvant.

Pekka-Eric Auvinen si-a ucis miercuri sapte colegi si pe directoarea liceului, inainte de a se sinucide.

- Zi de doliu national in Finlanda

Ads