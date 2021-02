Zboruri anulate sau intarziate dupa observarea unor drone pe aeroportul din Frankfurt

Sambata seara, doua zboruri au fost anulate si 23 de avioane au decolat cu intarziere , dupa ce li s-a acordat o derogare speciala de la interdictia zborurilor din timpul noptii de pe cel mai mare aeroport din Germania.Politia a spus ca a fost vazuta o drona care era semnificativ mai mare decat cele disponibile in comert, potrivit relatarilor mai multor martori credibili.Cu toate acestea, in pofida cautarilor intense, politistii nu au putut localiza nicio drona sau persoanele care le exploatau."Pana in prezent, constatarile indica o perturbare tintita de catre autori necunoscuti", se spune intr-o declaratie a politiei, conform careia o drona sau drone au fost vazute in diferite locatii din zona aeroportului, inclusiv de catre politisti.Politia a initiat proceduri penale pentru interferente periculoase cu traficul aerian.