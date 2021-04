Decizia vine in contextul in care actualul val al pandemiei scade lent Kremlinul vrea sa acorde zece libere in mai, cu scopul de a accelera o scadere a pandemiei, in urma unei solicitari a agentiei sanitare ruse."Daca credeti ca este necesar, voi semna decretul" cu privire la aceste zile libere, a anuntat liderul de la Kremlin intr-o reuniune televizata.Sefa agentiei sanitare ruse a apreciat in cadrul acestei reuniuni ca acordarea unor zile libere lucru ar putea conduce la o stabilizare a nivelului contaminarilor cu noul coronavirus.