Zeci de mii de politisti au iesit in strada la Paris. Zeci de personalitati politice li s-au alaturat VIDEO

Cu un an inaintea alegerilor prezidentiale, criminalitatea si insecuritatea au ajuns sa se numere printre principalele preocupari ale electoratului francez.Protestul de miercuri, la care au participat circa 35.000 de persoane si s-a desfasurat in fata parlamentului francez, a fost organizat de sindicatele politistilor la doua saptamani dupa uciderea politistului Eric Masson in timpul unei operatiuni antidrog - o drama care a revoltat politia, deja marcata de asasinarea pe 23 martie a lui Stephanie Monferme, agenta administrativa la comisariatul din Rambouillet, de catre un tunisian radicalizat.Insusi ministrul de interne Gerald Darmanin s-a alaturat acestui protest. ''Am venit pur si simplu pentru a sprijini politistii, este ceva perfect normal, ei trec printr-un moment dificil'', a explicat Darmanin.In schimb, colegul sau titular al Justitiei, Eric Dupond-Moretti, absent de la protest, a fost tinta manifestantilor si a sindicatelor, care acuza reactia inadecvata a justitiei franceze fata de infractori.Si alti politicieni s-au alaturat manifestatiei, pe langa membri ai Adunarii Nationale (de extrema dreapta) si ai Partidului Comunist numarandu-se si altii din Partidului Socialist sau ecologisti.