VIDEO Bilant tragic dupa prabusirea ghetarului din nordul Indiei: Cel putin 26 de persoane au murit si 170 au disparut

Victimele, muncitorii de la centrala electric

Pagube impresionante

Numarul deceselor ar putea fi mai mare

Puhoiul, cu gheata si resturi luate de ape, a maturat duminica dimineata portiuni dintr-o hidrocentrala si poduri din districtul Chamoli din Uttarakhand, in Himalaya, la aproximativ 2.000 de metri deasupra nivelului marii.Seful politiei din Uttarakhand, Ashok Kumar, a declarat pentru DPA ca au fost recuperate 26 de cadavre pana luni seara. O suta saptezeci si una de persoane sunt in continuare date disparute, a precizat el.Se pare ca majoritatea victimelor ar fi muncitori de la centrala electrica. Aproximativ 25 de persoane au fost salvate pana in prezent de echipele de interventie, a spus Kumar.Puhoaiele care au luat la vale fragmente din ghetar au afectat doua hidrocentrale si cinci poduri din sistemul raului Alaknanda si au maturat drumuri si case. Autoritatile au evacuat satele din regiune.Cel putin 34 de muncitori au ramas prinsi intr-un tunel lung de 2,5 kilometri de la o centrala electrica, blocat de inundatii, noroi si pietre, a declarat ministrul Energiei din India , RK Singh."Am eliberat aproximativ 70 de metri din tunel si trebuie sa negociem alti 180 de metri pana la un cot al tunelului unde speram ca resturile nu au patruns si oamenii nostri sunt inca in viata. Nu a fost stabilita comunicarea cu ei pana in prezent", a spus Singh.Locuitorii din satul Raini aflat in zona in care s-a prabusit fragmentul din ghetar au declarat ca au auzit un zgomot puternic, iar torentul urias de apa si resturi s-a indreptat spre ei. "Inainte sa ne putem da seama ce se intampla, apele tulburi ale raului au devastat peisajul", a povestit ziarului Tribune Dharam Singh, in varsta de 50 de ani.Echipele de interventie in caz de dezastre, alaturi de forte din cadrul politiei de frontiera indo-tibetana (ITBP) si armatei, precum si scafandrii de marina au fost desfasurati in cadrul operatiunilor de salvare.Ministrul statului, Trivendra Singh Rawat, a estimat daunele la aproximativ 20 de miliarde rupii (274 milioane de dolari).Au aparut diverse teorii cu privire la factorii care au determinat fragmentarea ghetarului, una dintre acestea amintind posibilitatea unei avalanse produse mai sus, care s-a prabusit intr-un lac glaciar, provocand un val de apa si resturi.Ecologistii au pus dezastrul pe seama ritmului rapid de dezvoltare din regiune si schimbarilor climatice, care ar fi fragilizat ghetarul.Expertii sustin ca degradarea mediului in urma largirii autostrazilor si constructia de proiecte de energie au facut regiunea mai vulnerabila.In 2013, Uttarakhand a fost lovit de cele mai abundente ploi musonice din ultimii aproape 90 de ani, lasand in urma peste 6.000 de morti.Directorul general al institutului Geologic din India, Ranjit Rath, a declarat ca potopul pare sa fi fost cauzat de "fragmentarea glaciara" sau desprinderea unor bucati de gheata de la extremitatea ghetarului.Media locale l-au citat pe Anjal Prakash, autorul principal al unui raport special al Grupului interguvernamental privind schimbarile climatice, care a declarat ca pare sa fi fost un eveniment asociat cu schimbarile climatice deoarece ghetarii se topesc din cauza incalzirii globale, avertizand ca aceasta crestere a temperaturilor la nivel mondial va avea impact asupra regiunii Himalaya.Militantul Greenpeace India Avinash Chanchal a declarat ca inundatiile din 2013 din Uttarakhand s-au intamplat si din cauza unei inundatii a unui lac glaciar, precizand ca India trebuia sa ia in considerare cum sa protejeze mai bine regiunea in viitor."Pentru a aborda acest lucru, trebuie sa regandim modelul actual de dezvoltare din regiunea Himalaya. Nu se poate intampla cu pretul mediului si al comunitatilor locale", a spus Chanchal.Autoritatile din India se tem ca pana la 150 de persoane ar fi murit dupa ce un ghetar din Himalaya s-a fragmentat si s-a prabusit intr-un lac de acumulare duminica dimineata, iar viitura formata in urma acestui incident a determinat evacuarea satelor din aval, informeaza Reuters."Numarul concret al victimelor nu a fost deocamdata confirmat", dar ne temem ca intre 100 si 150 de persoane au murit, a declarat Om Prakash, secretar-general al guvernului din statul indian Uttarakhand, unde s-a produs incidentul.Un martor ocular afirma ca a vazut un "zid" de praf, roci si apa, dupa ce o avalansa s-a produs in valea unui rau.