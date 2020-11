Peste 100 de persoane au fost arestate la Londra, pentru ca au ignorat noile reglemetari anticoronavirus

Oamenii s-au adunat in centrul Londrei in pofida noilor restrictii, transmite Reuters."In aceasta seara, o multime de oameni au ales sa ignore noile reglementari, sa se comporte iresponsabil si sa se intalneasca intr-un mod periculos. Mai multe de 100 dintre aceste persoane au fost arestate si vor trebui sa suporte consecintele faptelor lor", a transmis politia metropolitana."Ne asteptam ca numarul de arestari sa creasca pe masura ce operatiunile politiei continua pe parcursul noptii", a adaugat aceeasi sursa.Prim-ministrul Boris Johnson a dispus sambata ca Anglia sa intre de joi dimineata intr-un lockdown dupa ce Regatul Unit a trecut de pragul de un milion de cazuri de infectare cu coronavirus, iar un al doilea val de contagieri ameninta sa copleseasca sistemul de sanatate.Oamenilor li se cere sa ramana acasa cu exceptia deplasarilor la serviciu, la scoala, la cumparaturi esentiale, la medic, pentru a face sport sau a ingriji alte persoane."Voi continua sa-i indemn pe locuitorii orasului sa stea in siguranta si sa respecte reglementarile", a afirmat comandantul politiei metropolitane, Jane Connors.