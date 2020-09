Zeci de persoane au fost arestate in urma unor proteste legate de amanarea alegerilor din Hong Kong

O femeie a fost arestata in districtul Yau Ma Tei pentru violente si pentru mesajele sale proindependenta, interzise de legea de securitate nationala.Politistii au folosit gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe protestatari in cartierul Mong Kok din Kowloon.Alegerile legislative ar fi trebuit sa aiba loc duminica, dar sefa executivului, Carrie Lam, a decis la 31 iulie amanarea scrutinului cu un an. Lam si-a motivat decizia prin faptul ca numarul de cazuri de coronavirus a crescut, dar criticii sustin ca guvernul se temea ca opozitia ar castiga alegerile.In Hong Kong au loc proteste antiguvernamentale din iunie 2019, aproape in fiecare saptamana.Citeste si: