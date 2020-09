Zeci de persoane retinute in timpul portestelor desfasurate vineri in Belarus

Insa dintre cei 40 de manifestanti retinuti doar 20 se vor confrunta cu acuzatii, a precizat ministerul.Grupul belarus pentru drepturile omului Viesna a confirmat masurile de la Minsk, notand ca multi dintre cei arestati demonstrau pasnic, unii dintre cei retinuti de fortele de ordine la o universitate fiind brutalizati.Presedintele Aleksandr Lukasenko sustine ca a castigat alegerile din 9 august cu peste 80% din voturi. El conduce deja tara de un sfert de secol.Dar multi belarusi cred ca rezultatele au fost stabilite dinainte si au iesit in strada pentru proteste regulate dupa vot. Uniunea Europeana a refuzat sa recunoasca rezultatele alegerilor.Studentii au condus multe dintre recentele proteste, in timp ce multi dintre ei sunt acum din nou in campusuri odata cu reluarea anului scolar universitar.Protestatarii au convocat duminica o alta mare demonstratie. Mii de persoane s-au alaturat protestului de saptamana trecuta, marsaluind pasnic pe strazile Minskului.Citeste si: