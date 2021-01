Zeci de politisti rusi au fost raniti in confruntarile cu protestatarii

Aceste informatii survin in contextul in care postari circulate online arata retineri brutale ale manifestantilor de catre membri mascati ai fortelor de securitate, noteaza dpa.Mii de persoane se afla inca in oras la caderea serii, desi politia le-a cerut sa plece acasa si a blocat mai multe strazi in jurul Kremlinului. Sambata, 23 ianuarie, in urma cu cateva ore, deja au fost efectuate peste 1.600 de arestari, iar numarul acestora era in continua crestere. Politisti in echipament antirevolta i-au impins de mai multe ori inapoi pe protestatari, ceea ce a dus la ciocniri. Relatari din media sugereaza ca mai multi demonstranti au fost raniti, desi inca nu au fost avansate cifre exacte.Politia rusa a retinut pana acum 1.614 persoane la protestele neautorizate organizate sambata in intreaga tara in sprijinul opozantului Kremlinului Aleksei Navalnii, a anuntat ONG-ul OVD-Info, specializat in monitorizarea protestelor.CITESTE SI: