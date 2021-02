Ziua in care Hollywood a devenit ''Hollyboob''. Politistii nu au gustat farsa

O fotografie a panoului pe care aparea scris de aceasta data "Hollyboob" ("boob" inseamna "san" in limba engleza, n.r.) a fost distribuita masiv pe retelele de socializare.Potrivit NBC Los Angeles, este vorba despre o initiativa a unor activisti care vor sa sensibilizeze opinia publica in privinta cancerului mamar. Ei au folosit straturi groase de prelate impermeabile pentru a forma noile litere.CITESTE SI: Actritele de la Hollywood isi unesc fortele in lupta anti-hartuire: Protest in negru la Globurile de Aur Nicio paguba permanenta nu a fost cauzata celebrei sigle, a precizat Politia din Los Angeles pentru presa locala.Steve Lurie, seful Politiei din Los Angeles, de care este arondat cartierul Hollywood, a spus ca acest act de vandalism "nu a fost deloc cool"."Emblemele orasului Los Angeles sunt pretioase", a comentat el pe Twitter Nu este pentru prima data cand literele ce compun sigla "Hollywood" au fost modificate. De trei ori, amatorii de marijuana le-au modificat pentru a forma cuvantul "Hollyweed" ("weed" inseamna canabis in engleza, n.r.).